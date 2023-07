WhatsApp si prepara all'arrivo dei Canali: ecco come saperlo per primi!

Prima recuperate la nostra recensione di Inception, anche se all'apparenza potrebbe non centrare nulla con WhatsApp e i Canali, in dirittura d'arrivo sulla piattaforma di messaggistica istantanea di Meta.

Scherzi a parte, nell'ultima Beta di WhatsApp è apparsa quella che potremmo definire come una "funzione nella funzione", ovvero una feature, se così vogliamo chiamarla, che consente di attivare le notifiche push per mandarci una notifica e farci sapere per primi quando verrà lanciata la funzione più attesa dell'anno, vale a dire i Canali, ormai da anni presenti sulla piattaforma avversaria Telegram.

Il curioso Alert-Inception è disponibile a partire dalla build 2.23.15.11 dell'app, attualmente presente solo nel programma beta. Lo screenshot che trovate in calce mostra come la funzionalità sia presente nelle Impostazioni dell'app e apparirà a sua volta come una notifica popup per tutti gli utenti in possesso della build in questione, chiedendogli se sono interessati a ricevere questa notifica oppure no.

Ricordiamo che il lancio dei Canali su WhatsApp è già avvenuto a giugno del 2023 con un progetto pilota in Colombia e a Singapore e da allora è rimasto operativo nei due Paesi in attesa di una futura espansione nel resto del mondo.

Ma adesso tocca a voi: siete interessati all'arrivo dei canali su WhatsApp o preferite l'app nella sua forma attuale?