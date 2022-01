WhatsApp si prepara a introdurre il trasferimento chat da Android a iOS

Lo scorso settembre WhatsApp ha introdotto il trasferimento delle chat da iOS ad Android per la gioia di moltissimi utenti, ma allora non c’era ancora traccia del supporto ai trasferimenti da Android a iOS. Oggi finalmente sono apparsi i primi segnali del suo arrivo: ecco i dettagli ora noti al pubblico.

Grazie ai colleghi di WABetaInfo – che ieri hanno individuato novità importanti per i messaggi vocali su WhatsApp per PC – abbiamo accesso a nuovi indizi in merito al passaggio delle chat dal robottino verde alla Mela. In particolare, osservando gli screenshot presenti in conclusione alla notizia catturati dalla versione beta 22.2.74 per iOS si vede l’introduzione della richiesta di autorizzazione dell’utente.

Ovviamente ciò non dà a tutti gli effetti indizi chiave sulla funzionalità in sé, bensì ci offre uno sguardo sul lavoro degli sviluppatori e su quanto tempo sarà necessario prima di vederla approdare definitivamente sul mercato. Al momento non c’è, infatti, una data stabilita di lancio; dunque, dobbiamo affidarci a piccoli segnali come questi per capire lo stato delle operazioni. Basandoci sulle tappe viste con il lancio del trasferimento delle chat da iOS ad Android, per il procedimento inverso da Android a iOS si pensa siano necessari ancora alcuni mesi prima del release definitivo.

Nel frattempo, a inizio gennaio WhatsApp ha salutato diversi iPhone e smartphone Android non più supportati.