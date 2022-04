WhatsApp prepara novità per i contatti telefonici non salvati nelle chat

In seguito all’implementazione di una miriade di novità per i messaggi vocali su WhatsApp, gli sviluppatori del noto servizio di messaggistica hanno deciso di introdurre nuove opzioni per i contatti telefonici non salvati condivisi tramite una delle chat attive: di che elementi inediti stiamo parlando?

Grazie ai colleghi di WABetaInfo abbiamo accesso a una coppia di screenshot che ci illustrano chiaramente cosa succederà in futuro premendo su un numero non salvato condiviso nelle chat: a seconda della tipologia di numero il sistema mostrerà una schermata tra due disponibili, ognuna con le sue opzioni.

La prima, visibile sulla sinistra, verrà visualizzata esclusivamente nel caso in cui il numero non sia associato ad alcun account WhatsApp e consentirà di aggiungerlo alla rubrica o chiamarlo direttamente; la seconda, invece, permetterà all’utente di aggiungerlo ai contatti, effettuare una chiamata o aprire la schermata della chat privata per scrivere direttamente un messaggio tramite WhatsApp.

Queste opzioni a oggi risultano attive e disponibili per un numero estremamente limitato di utenti che hanno accesso alla beta Android 2.22.8.11; in altri termini, il lancio di queste schermate inedite avverrà solamente tra qualche settimana o mese, una volta che le prove del caso saranno ufficialmente completate da parte degli sviluppatori.

In conclusione, rammentiamo ai nostri lettori che WhatsApp non funzionerà più su alcuni smartphone a partire da oggi, 1° aprile 2022.