WhatsApp prepara novità importanti per negozi: tra feature e interfacce inedite

In aggiunta ai lavori in corso su strumenti per modificare le foto all’interno di WhatsApp, gli sviluppatori della famosa piattaforma di messaggistica stanno anche preparando feature e interfacce inedite per gli account Business, così da facilitare ai clienti l’acquisto di beni e servizi direttamente tramite l’applicazione.

Come ben sappiamo, da diversi anni è possibile attivare su WhatsApp un account business al posto di un account privato, in maniera tale da rendere più rapida ed efficace la comunicazione tra i clienti di una piccola-media impresa e i gestori di quest’ultima. Sempre con l’intento di migliorare l’esperienza lavorativa, il team dell’app firmata Meta sta lavorando su due funzionalità specifiche.

La prima, come segnalato da WABetaInfo, si è mostrata con la beta 2.22.9.11 per Android e consiste molto semplicemente nella presenza di una nuova voce nella scheda “Allegati” (non altro che il simbolo della clip nella barra delle chat) chiamata “Catalogo” e pensata per consentire ai clienti di creare rapidamente nuovi ordini direttamente tramite WhatsApp.

La seconda novità, invece, riguarda proprio l’interfaccia utente per la creazione dell’ordine in questione: premendo sulla voce Catalogo, dunque, si aprirà la schermata che trovate in calce alla notizia dove non si vede altro oltre al nome del contatto, la sua foto profilo e la voce “Aggiungi oggetto” che, alla sua pressione, porterà al catalogo dei prodotti acquistabili via WhatsApp. Una volta creato l’ordine ci verrà mostrato il totale da pagare e il pulsante “Invia ordine” si illuminerà di verde; premendolo, l’account WhatsApp Business riceverà l’ordine e il cliente verrà reindirizzato alla chat.

Al momento non risultano esserci altre novità e quelle citate dovrebbero approdare definitivamente su WhatsApp nel corso delle prossime settimane con un aggiornamento stabile. Ciononostante, siamo fiduciosi che gli sviluppatori prepareranno altre funzionalità per account Business, dato l’importante focus che stanno ponendo su di essi.

Restando su WhatsApp, sono giunte anche modifiche importanti ai messaggi effimeri.