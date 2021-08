WhatsApp prepara novità per i messaggi vocali: ascolto pre-invio e onde sonore in arrivo

Oltre alle reazioni ai messaggi, nelle ultime versioni beta di WhatsApp sono approdate anche altre due funzionalità di cui si parla da diversi mesi, completamente dedicate ai messaggi vocali: si tratta dell’ascolto pre-invio e della visualizzazione con onde sonore. Vediamo come funzionano nel dettaglio.

Grazie ai colleghi di WABetaInfo possiamo dare un’occhiata in anteprima a ciò che sarà il futuro dei messaggi vocali nel servizio di messaggistica sviluppato in casa Facebook Inc. L’immagine che trovate in fondo alla notizia è piuttosto chiara: innanzitutto, la visualizzazione del messaggio vocale non sarà più con una semplice linea dritta ma, esattamente come su Telegram, con una rappresentazione grafica dell’intensità dell’audio durante il messaggio stesso. Il timer scorrerà, dunque, da destra a sinistra percorrendo l’onda sonora, e non mancherà la già famosa feature per velocizzare l’audio.

Allo stesso tempo, però, si può notare l’icona centrale del pulsante Pausa e un cestino a sinistra, utilizzabili per riascoltare il messaggio vocale quando registrato prima di inviarlo al destinatario. Quando abbiamo parlato per la prima volta della revisione dei messaggi audio, l’interfaccia era leggermente diversa e mostrava le opzioni in formato testuale “Elimina” e “Riascolta”. Ora il tutto viene ridotto a due semplici icone da premere in caso di necessità.

Come segnalato da WABetaInfo, entrambe le feature sono ancora in fase di sviluppo sia su Android che iOS e le tempistiche di rilascio nella versione stabile non sono note. Come da nostra prassi, vi aggiorneremo alla loro uscita ufficiale.

L’ultima funzionalità introdotta stabilmente dagli sviluppatori su WhatsApp riguarda invece il cambio dell’anteprima dei link nelle chat.