WhatsApp si prepara a una grande rivoluzione su Android

Dopo aver appreso gli ultimi dettagli sul trasferimento delle chat tra iOS e Android, si è fatto sempre più ingombrante il sentore di radicali modifiche di natura tecnica sulla nota piattaforma di messaggistica istantanea.

In particolare, l'ultima versione beta di Whatsapp per Android ha posto i riflettori su un'interessante e attesissima novità, ovvero il supporto alla sincronizzazione simultanea su più dispositivi.

Ricordiamo infatti che è tutt'ora impossibile utilizzare WhatsApp con lo stesso numero in contemporanea su più dispositivi, a meno che non si faccia affidamento sulle funzionalità aggiuntive proposte da WhatsApp Web oppure da WhatsApp Desktop, ma anche in questo caso, le funzionalità sono strettamente vincolate alla sussistenza di una fastidiosa condizione: il dispositivo principale su cui abbiamo il servizio attivo dev'essere necessariamente connesso a internet.

Ebbene, secondo quanto emerso tramite WABetainfo, tutto ciò potrebbe terminare molto presto. Nell'ultima build disponibile nel canale beta per Android infatti, durante l'utilizzo sarebbe apparsa la curiosa notifica "Sincronizzazione con Whatsapp su un altro dispositivo in corso", altamente suggestivo di quanto potrebbe avvenire nell'immediato futuro della piattaforma.

Il badge di notifica consente inoltre di gestire il tipo di contenuti da sincronizzare, indice di diverse modalità di personalizzazione del servizio.

WABetainfo ha aggiunto inoltre che i messaggi eliminati non saranno sincronizzati fra i dispositivi, dunque almeno per le prime versioni potrebbe rendersi necessaria l'eliminazione manuale dei contenuti desiderati da tutti i dispositivi attivi.

Come suggerito dalla fonte, l'ostacolo più grande da superare per WhatsApp resta la crittografia end-to-end, baluardo dell'applicazione di messaggistica istantanea che però potrebbe limitare lo spazio di manovra degli sviluppatori. Nel frattempo, vi ricordiamo che anche Facebook e Instagram potrebbero presto ricevere delle funzionalità relative alla crittografia end-to-end.