WhatsApp prepara sondaggi per chat private, feature in prova su iOS

Gli sviluppatori di casa Meta continuano a lavorare su WhatsApp preparando nuove funzionalità interessanti per tutti gli utenti: oltre al test degli avatar ora in corso, infatti, dall’ultima beta per iOS sono emersi i sondaggi nelle chat private potenzialmente in arrivo a breve sulla versione stabile del servizio di messaggistica.

Al solito, sono stati gli attenti specialisti di WABetaInfo a individuare questa importante novità nella beta 22.22.0.75 di WhatsApp per gli smartphone della Mela. A quanto pare il rilascio segue il precedente debutto su Android con l’aggiornamento alla beta 2.22.23.12; pertanto, anche gli utenti del robottino verde potranno provare con mano questa funzionalità nel corso delle prossime ore semplicemente iscrivendosi al programma beta tramite Play Store.

Come potete vedere dagli screenshot allegati in calce alla notizia, i sondaggi sono disponibili tra le varie opzioni selezionabili premendo sul tipico pulsante della condivisione di contenuti in chat. Scegliendola, WhatsApp mostrerà una nuova sezione pop-up nella quale sarà necessario inserire la domanda del sondaggio e le diverse scelte possibili. Allo stato attuale si possono aggiungere un massimo di 12 voci e, ovviamente, il sondaggio risulta coperto dalla crittografia end-to-end per proteggere la privacy.

Qual è il senso di utilizzare sondaggi in una chat privata tra due persone? Banalmente, è un modo simpatico per porre quesiti ai propri contatti.

Parlando sempre della piattaforma di messaggistica, da una recente beta iOS è emerso che i gruppi WhatsApp potranno contenere 1.024 persone.