Whatsapp prepara il super aggiornamento: ecco tutte le novità in arrivo su iOS ed Android

Tante novità in arrivo su Whatsapp. Come svelato dai ragazzi di WABetaInfo, da sempre molto informati su tutto quanto riguarda il mondo dell'app di messaggistica targata Facebook, si sta lentamente avvicinando il lancio del supporto multi-dispositivo che consentirà di utilizzare lo stesso numero di telefono su più smartphone e PC in contemporanea.

La feature è in fase di sviluppo già da qualche mese ed evidentemente il lavoro sta andando avanti. Whatsapp non ha però fornito alcun tipo di indicazione sulla possibile data di lancio, ma sta testando anche altre funzioni come la ricerca per data, nuovi strumenti per l'utilizzo dello spazio di archiviazione, la possibilità di cancellare tutti i messaggi in una conversazione ad eccezione di quelli segnati come importanti, il supporto ShareChat e la rirceca sul web.

La funzione di cancellazione di tutti i messaggi è già in fase di test su iOS e consentirà di "salvare" dalla pulizia delle chat quelle risposte segnate come importanti. La versione corrente di Whatsapp ha già un'opzione per cancellare tutti i messaggi tranne quelli importanti, ma se si effettua la procedura da "utilizzo dati ed archivio" non terrà conto di ciò ed effettuerà la cancellazione completa. La nuova funzionalità permetterà di cancellare i messaggi ed i file senza perdere quelli importanti.

Per quanto riguarda i nuovi strumenti di utilizzo dello spazio di archiviazione, raggiungeranno presto la versione Android di Whatsapp e consentiranno di gestire l'utilizzo della memoria in modo più efficiente. Aprendo il pannello sarà possibile ottenere informazioni sui file che occupano di più e quelli inoltrati, ma anche di ordinare le foto condivise in chat in base alla data e dimensioni.

Molto interessante anche il nuovo sistema di ricerca via web, che è stato introdotto nella versione beta 2.20.40.26 di Whatsapp per iOS. Gli utenti saranno in grado di effettuare una ricerca inversa dell'immagine su Google, per ottenere maggiori informazioni. La novità è in fase di sviluppo anche su Android.

L'integrazione con ShareChat è rivolta principalmente agli indiani, in quanto si tratta di un popolare social network che vanta oltre 60 milioni di utenti attivi mensilmente.