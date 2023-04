Whatsapp presenta 'Conserva nella chat': il nuovo superpotere dei messaggi effimeri

Mentre Whatsapp è al lavoro sulla nuova UI della tastiera, quest’oggi attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale l’applicazione di messaggistica istantanea ha presentato la funzione “Conserva nella chat” per i messaggi effimeri.

Si tratta di una nuova opzione che permetterà agli utenti di conservare i messaggi effimeri importanti, a patto che il mittente lo consenta. Questo infatti riceverà una notifica ed avrà la possibilità di porre una sorta di veto sulla decisione del destinatario ogni qualvolta che qualcuno vorrà conservare un messaggio.

Per tanto, se il mittente deciderà che il messaggio non dovrà essere conservato da altri, la decisione sarà definitiva e verrà eliminato alla naturale scadenza del timer. In caso contrario, il messaggio resterà nella cronologia e verrà contrassegnato con l’icona del segnalibro e potrà essere visualizzato nella cartella “Messaggi Conservati”. In questo modo Whatsapp vuole garantire il massimo controllo e protezione dei messaggi inviati.

Nel post, Whatsapp spiega che questa novità verrà implementata a livello globale nel corso delle prossime settimane, motivo per cui non tutti potrebbero vederla già disponibile dalla giornata di oggi.

La scorsa settimana, Whatsapp aveva annunciato tante novità per proteggere gli account, tra cui figura un nuovo sistema di verifica del dispositivo, una maggiore protezione degli account e l’invio di codici di sicurezza automatici grazie al sistema “Key Trasparency”.