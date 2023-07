Whatsapp: presto sarà più facile messaggiare con i numeri non presenti in rubrica

Direttamente dalla beta Whatsapp per Android ed iOS, arriva un’interessante funzionalità scovata dai colleghi di WABetaInfo, da sempre molto informati su tutto quanto concerne il mondo dell’applicazione di messaggistica targata Meta.

A quanto pare, Whatsapp vuole facilitare l’avvio di una nuova conversazione con i numeri che non sono presenti nella nostra rubrica. Attualmente, infatti, per fare ciò è necessario salvare il numero in rubrica e quindi dall’app sceglierlo per iniziare a chattare.

Nelle scorse settimane Whatsapp in beta ha rilasciato una funzione molto attesa che consente agli utenti di avviare chat con persone sconosciute semplicemente cercando i loro numeri di telefono. L’obiettivo è semplificare l’avvio di conversazioni senza dover salvare i contatti in rubrica, come mostriamo nello screenshot presente in calce.

Nel momento in cui si inserisce un numero dall’apposito campo, infatti, l’applicazione provvederà a cercarlo ed anche se non è presente in rubrica darà la possibilità di iniziare una conversazione.

Non è chiaro quando sarà disponibile questa feature, tanto meno se saranno disponibili delle impostazioni della privacy ad hoc che permetteranno di attivarla o disattivarla. Proprio il tema della privacy è molto sensibile e siamo sicuri che sarà affrontato con particolare importanza da parte degli sviluppatori, anche per prevenire possibili spam.

Parallelamente, le ultime indiscrezioni riferiscono che Whatsapp si starebbe preparando anche all’arrivo dei Canali.