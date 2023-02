Whatsapp presto permetterà di convertire le immagini in sticker: i test su iOS

Mentre sembra avvicinarsi la possibilità di modificare i messaggi inviati su Whatsapp, dalla beta iOS dell’applicazione di messaggistica istantanea giunge l’informazione che presto gli utenti potrebbero essere in grado di convertire le immagini in sticker facilmente

La notizia è stata riportata dal blog WABetaInfo, da sempre molto informato su tutto quanto concerne il mondo dell’app di Meta. A quanto pare, grazie al supporto di un’API dedicata introdotta in iOS 16, Whatsapp intende introdurre uno strumento che permetterà di creare sticker personalizzati partendo direttamente dalle foto presenti in galleria, senza doversi affidare ad app di terze parti.

Con l’aggiornamento 23.1.75 per iOS, nello specifico, viene introdotta la possibilità di trascinare e rilasciare immagini, video e documenti da altre app alle chat Whatsapp. Dal momento che questa feature è basata su un SDK di iOS 16, WABetaInfo ha scoperto che nella beta 22.24.0.76 è presente uno strumento per creare adesivi in maniera molto semplice partendo dalle immagini.

Il funzionamento è molto semplice: gli utenti non dovranno fare altro che scontornare un soggetto grazie ad iOS 16, e quindi incollarlo all’interno di una chat Whatsapp per vedere comparire un popup che permetterà di creare un adesivo. L’applicazione convertirà automaticamente l’immagine in Sticker da aggiungere alla propria libreria.