Whatsapp, presto si potrà nascondere il numero di telefono dalle Community

A poche settimane dal lancio delle Community di Whatsapp in Italia, l’applicazione di Meta è pronta ad arricchirsi ulteriormente con delle nuove opzioni di privacy. Nella fattispecie, secondo WABetaInfo l’app sarebbe al lavoro per ampliare le opzioni legate alla privacy.

Il popolare blog legato al mondo Whatsapp infatti spiega che l’azienda sta lavorando per offrire la possibilità di nascondere il numero di telefono agli altri partecipanti di una community. Questo nuovo sistema sarà presente nel menù Impostazioni e nel tab Privacy: qui sarà presente un’opzione che, una volta abilitato, nasconde il proprio numero di telefono in una Community. La funzione potrà essere disabilitata o abilitata in base alla Community ma c’è una restrizione: i numeri di telefono dei proprietari saranno sempre visibili alle persone che vi entreranno a far parte.

Gli utenti avranno anche la possibilità di richiedere il numero di telefono di un membro della Community se questo l’ha nascosto. Una volta inviata la richiesta, questa potrà essere accettata o meno dal diretto interessata ed in caso di risposta affermativa il numero sarà visibile solo a colui che l’ha richiesto.

La novità è al momento disponibile solo per alcuni utenti ma prossimamente la disponibilità potrebbe essere ampliata nel corso delle prossime settimane, vi aggiorneremo.