Whatsapp: presto si potrà utilizzare lo stesso account su più dispositivi

Anche in questo periodo di pandemia, Whatsapp continua a lavorare per migliorare l'applicazione per i vari sistemi operativi. Secondo quanto riferito da WABetaInfo, è in dirittura d'arrivo la funzione che dovrebbe consentire agli utenti di utilizzare lo stesso account su più dispositivi.

Il popolare blog ha notato la novità nella versione beta di Whatsapp per Android, in cui viene indicata la possibilità di usare lo stesso numero Whatsapp in parallelo su più dispositivi, a fronte di un cambio alla chiave di crittografia in fase di aggiunta o eliminazione. Un esempio è visualizzabile direttamente nello screenshot presente in calce.

Al momento non sembra ancora essere arrivata la medesima funzione sulla beta di Whatsapp per iOS, e non è escluso che debutti nelle prossime settimane.

I primi rumor a riguardo erano emersi lo scorso mese di Novembre, ma non hanno avuto seguito fino ad oggi, probabilmente perchè gli sviluppatori si sono concentrati sul tema scuro.

Whatsapp a quanto pare starebbe anche lavorando sui messaggi che si auto distruggono, come confermato dalla stessa versione beta dell'applicazione di messaggistica istantanea per Android. Quest'ultima feature è molto richiesta dagli utenti, e sicuramente farà felici in tanti.

Come sempre non abbiamo alcuna indicazione in merito alla possibile data di lancio, e vi terremo informati non appena emergeranno novità a riguardo.