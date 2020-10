Whatsapp: presto si potranno effettuare acquisti direttamente dalle chat

Facebook punta ancora di più sull’e-commerce e, dopo i test effettuati con Instagram, intende consentire agli utenti di effettuare gli acquisti anche attraverso le chat di Whatsapp. L’annuncio è arrivato attraverso un video promozionale, che mostra il processo di acquisto e pagamento.

Agli acquirenti che interagiranno con gli account Whatsapp Business sarà data la possibilità di inserire gli articoli nel carrello ed effettuare il pagamento direttamente dall’applicazione. Il funzionamento sembra essere davvero semplice ed immediato, come avviene già con Facebook Shops, il sistema del social network che consente alle aziende di creare cataloghi di prodotti da mostrare agli utenti anche su Instagram. Di per se quindi non si tratta di un fulmine a ciel sereno dal momento che era ampiamente prevedibile un arrivo di questo tipo.

Non è chiaro però che sistema di pagamento sarà utilizzato: probabile che Facebook si appoggi a Facebook Pay, che è stato in fase di test proprio con Whatsapp in Brasile dall’inizio dell’anno, prima della sospensione imposta dalla Banca Centrale del Paese che ne ha contestato la validità.

Non è da escludere che Facebook lanci questa novità prima in qualche mercato emergente, salvo poi portarla anche altrove. Il colosso di Menlo Park ci ha abituato a test di questo tipo anche in altre occasioni.