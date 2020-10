Whatsapp presto farà silenziare le chat per sempre: la novità nell'ultima beta

Tutti abbiamo una chat o un gruppo Whatsapp in cui vengono inviati messaggi di continuo e che vorremmo silenziare per sempre. Gli sviluppatori della popolare applicazione di messaggistica istantanea sono al lavoro da tempo su questa funzione, che ha debuttato in via ufficiale nell’ultima beta.

Come affermato dai colleghi di WABetaInfo, nell’ultima versione beta dell’app per Android è stato introdotto il nuovo pannello per silenziare le notifiche delle chat. Alle classiche “8 ore” ed “1 settimana” è stato aggiunto “per sempre”, che prende il posto di “1 anno”. Come suggerisce il pannello, facendo tap sull’opzione non si riceveranno più notifiche dalla chat, tranne se non si viene taggati da qualche amico.

Nella stessa build, inoltre, Whatsapp ha anche nascosto i pulsanti per le chiamate vocali e video nelle chat con gli account aziendali verificati. I tasti sono scomparsi anche dalle informazioni di contatto, mentre restano disponibili se si fa tap sull’icona profilo nelle chat o nella lista contatti.

Whatsapp ha anche introdotto un nuovo sistema che permetterà di centrare facilmente e rapidamente gli sticker nelle fotografie inviate agli amici e nello Stato.

Parallelamente, Whatsapp sta anche lavorando ad un nuovo sistema per monitorare l’utilizzo della memoria da parte delle chat e dei media ricevuti. Nella nuova beta, però, non sono presenti indicazioni di alcun tipo sul sistema di video e foto a scadenza, che è in fase di test da svariate settimane e dovrebbe debuttare prossimamente.