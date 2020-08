Whatsapp presto potrebbe sincronizzare le chat tra Android ed iOS

E' in arrivo un'interessante novità dal fronte Whatsapp. Secondo quanto riferito da WABetaInfo in un post pubblicato sul blog, gli sviluppatori della popolare applicazione di messaggistica istantanea avrebbero iniziato a lavorare sulla sincronizzazione delle chat tra iOS ed Android.

Questa feature, secondo quanto riferito, sarà integrata nel sistema che consentirà di utilizzare un singolo account su più dispositivi, quattro per la precisione. I lavori su questa nuova opzione sono in corso da tempo, ed al momento non è chiaro quando arriverà tra le mani degli utenti. Mai prima d'ora però si era parlato della sincronizzazione delle chat tra diversi smartphone.

Non è escluso che venga richiesta la connessione WiFi, a causa dell'enorme quantità di dati presenti all'interno delle conversazioni (chat, video, foto ed altri contenuti condivisi) che potrebbe consumare quelli inclusi nelle promozioni.

WABetaInfo ha testato la funzione di sincronizzazione sul client desktop, ma nel post viene rilevato che funzionerà anche sui dispositivi mobili. A quanto pare questo sviluppo rientra nelle opzioni di continuità che Whatsapp intende integrare nella propria applicazione. La stessa funzione è presente da tempo anche su Facebook Messenger e Slack, i cui account però sono legati ad un indirizzo mail e non al numero di telefono, come accade nel caso di Whatsapp.

Nel frattempo, però, prossimamente potrebbe arrivare anche il multisfondo.