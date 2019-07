Whatsapp, Instagram e Facebook Down: problemi con il download di file multimediali

Ancora problemi per Whatsapp. Da qualche istante molti utenti stanno riscontrando disservizi con il download di file multimediali dalle conversazioni. Nello specifico, sarebbe praticamente impossibile scaricare e riprodurre messaggi audio, ma anche video e fotografie.

A giudicare da quanto rivelato da DownDetector, il problema non riguarderebbe solo l'Italia ma sarebbe diffuso in tutta Europa. Inoltre, lo stesso sito sottolinea che ci sarebbero problemi anche con le altre piattaforme dell'ecosistema Facebook, tra cui lo stesso social network ed Instagram.

I disservizi riguardano per la maggiore il download dei file multimediali dai rispettivi comparti di messaggistica, ma almeno al momento non sono disponibili informazioni a riguardo.



Come già accaduto in passato, gli utenti si sono immediatamente riversati su Twitter, dove l'hashtag #Whatsapp è rapidamente finito tra i Trend Tweet. La psicosi è diffusa e soprattutto i più giovani lamentano già da qualche minuto problemi a contattare gli amici.



Su Facebook alcuni utenti sostengono che le immagini delle pagine non risultano visibili.



Da scongiurare quindi l'ipotesi che porta a problemi con le connessioni mobile, in quanto le segnalazioni arrivano da varie zone d'Europa in cui sono presenti diversi operatori telefonici. La speranza di tutti è che Facebook risolva il disservizio nel più breve tempo possibile e ripristini il servizio.

Come sempre, fateci sapere tramite i commenti se anche voi riportate problemi di questo tipo o meno.