WhatsApp: problemi coi media, segnalazioni anche per Facebook e Instagram

Se nella serata italiana del 16 giugno 2023 state riscontrando problematiche nel comunicare con altre persone su WhatsApp mediante messaggi audio, immagini o media in generale, non siete i soli. Sono infatti molte sul Web le segnalazioni di utenti impossibilitati a fare uso di determinate funzionalità relative all'app di messaggistica istantanea.

La problematica sembra essere iniziata attorno alle ore 21:00 italiane del 16 giugno 2023, perlomeno stando a quel che si vede sul portale Downdetector, ben noto quando si tratta di raccogliere rapidamente segnalazioni in merito a disservizi relativi a ciò che propongono i grandi player del mondo Tech.

Non ci sono infatti voluti troppi minuti per raccogliere migliaia di segnalazioni dall'Italia (al momento in cui scriviamo sono già oltre 6000). Ma il problema è globale e dando un'occhiata alle segnalazioni presenti su Downdetector.com sembra che attualmente gli utenti stiano riscontrando problemi anche con gli altri principali servizi legati a Meta.

Non mancano infatti un buon numero di segnalazioni relative anche a Facebook e Instagram, quindi se riscontrate problematiche relative ai due popolari social network ora sapete che un po' tutto ciò che è legato a Meta sembrerebbe star riscontrando delle "difficoltà" nella serata italiana del 16 giugno 2023. Insomma, adesso sapete di non essere i soli. In ogni caso, per ora tutto tace a livello ufficiale, perlomeno per quel che concerne, ad esempio, l'account Twitter di WhatsApp.