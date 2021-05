WhatsApp, problemi con le notifiche su smartphone Xiaomi? La possibile soluzione

Se rientrate tra coloro che ultimamente stanno riscontrando problemi con le notifiche di WhatsApp su smartphone di Xiaomi o brand "associati" (Redmi, POCO e Black Shark), non siete i soli. Infatti, al centro di questi "inconvenienti" c'è una funzionalità ben precisa. Potrebbe dunque interessarvi sapere come risolvere.

Ebbene, stando a diverse segnalazioni emerse online, nonché a quanto abbiamo potuto riscontrare direttamente su un nostro dispositivo, a causare il possibile ritardo, la scomparsa o la visualizzazione non corretta delle notifiche spesso è la funzionalità di risparmio energetico della MIUI 12. Quest'ultima sembra causare "grattacapi" solamente per alcuni utenti. In ogni caso, il "requisito" in comune è l'utilizzo di una delle ultime build della personalizzazione software di Xiaomi.

Per intenderci, nel nostro caso le notifiche di WhatsApp sparivano dopo un secondo, "noia" che può far "perdere" più di qualche messaggio. Online inoltre si segnalano anche ritardi nell'arrivo e altri bug poco piacevoli. Insomma, si tratta di un aspetto che può risultare importante da risolvere.

Per fare questo, solitamente basta recarsi nelle impostazioni, entrare nella scheda "App", selezionare l'opzione "Gestione App", premere sul riquadro relativo a "WhatsApp", fare tap sulla voce "Risparmio energetico" e impostare l'opzione su "Nessuna restrizione" (di default non è così). In ogni caso, la procedura può variare leggermente, ma dovete cercare quest'ultima voce.

Qualora il problema persista, consigliamo di controllare che l'applicazione sia impostata correttamente, recandosi nella sezione "Altri permessi" ed eventualmente garantendo tutte le autorizzazioni del caso. Ovviamente, date un'occhiata anche alla sezione "Notifiche", verificando che tutte le opzioni siano abilitate.

Per il resto, sembra che alcuni bug di questo tipo vengano risolti dall'aggiornamento alla MIUI 12.5. Inoltre, per completezza d'informazione, ricordiamo che i dispositivi Black Shark dispongono della JOYUI e non della MIUI. Tuttavia, molte feature sono condivise.