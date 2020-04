Whatsapp pronta ad aumentare il limite dei partecipanti alle videochiamate

L'agguerrita concorrenza di Zoom potrebbe aver risvegliato gli animi tra gli ingegneri di Whatsapp. Secondo quanto riferito dai sempre ben informati colleghi di WABetaInfo, infatti, nella beta 2.20.50.23 dell'applicazione per iOS sarebbero stati trovati dei riferimenti ad un nuovo limite di partecipanti per le videochiamate.

La funzione, è bene precisarlo, non è stata ancora annunciata in via ufficiale dalla piattaforma di Mark Zuckerberg, ma tutto lascia presagire ad un lancio prossimo. Non è noto quale sarà la nuova limitazione, ma sicuramente sarà possibile effettuare videochiamate di gruppo con più di 5 persone.

Attualmente la soglia è di quattro partecipanti, ma la quarantena imposta da vari governi per contenere il Coronavirus sta spingendo sempre più persone ad utilizzare l'app per mettersi in contatto con gli amici o i colleghi di lavoro, ecco perchè un'estensione farebbe comodo a molti.

Al momento non sono arrivate indicazioni sul possibile arrivo anche su Android, ma WABetaInfo riferisce che è improbabile pensare ad un'esclusiva solo su iOS.

L'arrivo di Zoom sta quindi spingendo in maniera importante il settore: qualche settimana fa Skype ha annunciato Meet Meet Now, il nuovo sistema che consente di effettuare videochiamate anche senza account. L'app cinese però è stata al centro di non pochi problemi di sicurezza: di recente sono stati venduti 500mila account Zoom sul dark web.