Whatsapp pronta a rivoluzionare gli aggiornamenti di Stato: la novità dalla beta

Whatsapp si appresta a rivoluzionare il sistema degli aggiornamenti di Stato, che analogamente alle Storie di Instagram permettono di condividere contenuti che scompaiono dopo 24 ore.

Secondo quanto riportato dai colleghi di WABetaInfo, gli sviluppatori dell’app targata Meta si starebbero avvicinando al lancio dei un aggiornamento che consentirà agli utenti di pubblicare uno Stato in Whatsapp sotto forma di messaggio vocale della durata massima di 30 secondi. Analogamente alle foto ed i video, anche questi scompariranno dopo 24 ore.

Come precisato dal blog, da sempre molto informato su tutto quanto concerne il mondo di Whatsapp, anche i nuovi aggiornamenti di stato saranno crittografati utilizzando la crittografia end-to-end e solo le persone scelte tramite le impostazioni avranno la possibilità di ascoltarli. Chiaramente, sarà anche data la possibilità di eliminare la nota vocale in qualsiasi momento.

L’aggiunta di una nota vocale nello Stato avverrà attraverso un nuovo pulsante, come si può vedere direttamente nello screenshot presente in calce, mentre il player per l’ascolto sarà uguale a quello dei messaggi.

Nelle ultime beta, inoltre, sono emerse anche delle indicazioni che suggeriscono l’aggiunta di un nuovo sistema per bloccare contatti sconosciuti su Whatsapp. Inoltre,Whatsapp dovrebbe anche consentire di salvare i messaggi effimeri.

Per entrambe le feature, non sono emersi dettagli sulla possibile data di lancio.