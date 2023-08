Whatsapp pronta a rivoluzionare l'app Android: quante novità in arrivo!

A poche ore dal lancio dell’app nativa di Whatsapp per macOS, i colleghi di WABetaInfo lanciano l’indiscrezione secondo cui Meta starebbe lavorando ad un massiccio redesign dell’applicazione per Android.

Come si può vedere nello screenshot presente in calce, la nuova interfaccia utente dovrebbe presentare degli elementi dell’UI Material Design 3. La barra superiore dell’applicazione sarà completamente bianca, e gli altri elementi dell’interfaccia saranno verdi, per richiamare il colore del logo.

Queste modifiche conferiscono a Whatsapp un aspetto più moderno, sebbene la barra di navigazione continui a restare in basso per consentire agli utenti di scorrere da una scheda all’altra.

Sotto il logo saranno presenti dei filtri che consentiranno di gestire al meglio le conversazioni: sarà possibile vedere facilmente i messaggi non letti, quelli personali e quelli provenienti da account business. Tali filtri erano apparsi anche in una delle versioni beta precedenti di Whatsapp, e non è chiaro se approderanno anche sulla controparte iOS o meno.

La nuova versione dell’UI è ancora in fase di sviluppo e probabilmente nel corso delle prossime settimane saranno apportate altre modifiche. Nessuna informazione sulla possibile data di lancio. Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli sullo sviluppo: siamo sicuri che nel corso delle prossime settimane si parlerà a lungo di queste novità.