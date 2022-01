Whatsapp pronta a rivoluzionare i messaggi vocali: la novità nell'ultima beta

Mentre continuano i lavori sulle novità per Whatsapp in arrivo sulla versione iOS, i colleghi di WABetaInfo hanno scovato nell'applicazione di messaggistica istantanea targata Meta una novità destinata a rivoluzionare l'esperienza di ascolto dei messaggi vocali.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, infatti, almeno sulla variante Android di Whatsapp è in fase di sviluppo la funzione che consentirà agli utenti di ascoltare i messaggi vocali ricevuti in una determinata chat mentre si scorre la lista delle conversazioni o mentre si messaggia con un'altra persona.

Nella fattispecie, Whatsapp inserirà un player nella parte superiore dell'applicazione che, analogamente a quanto avviene su Telegram, permette di mettere in pausa o identificare la riproduzione della nota vocale ricevuta da un amico.

In questo modo non si resterà "ancorati" alla conversazione in cui si è ricevuto il messaggio vocale, ma si potrà fare anche altro. Si tratta di una vera e propria rivoluzione, a lungo attesa dagli utenti che negli ultimi tempi l'hanno chiesta a gran voce in quanto in molti ritengono l'attuale sistema piuttosto "obsoleto".

Come sempre, non sono emerse indicazioni sulla possibile data di lancio di questo nuovo sistema, tanto meno se vedrà la luce a stretto giro di orologio o se bisognerà attendere ancora un pò.

Con il nuovo anno, Whatsapp ha tagliato il supporto a vari smartphone Android ed iOS.