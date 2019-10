Whatsapp è pronta a sposare il tema scuro: ecco come attivarlo

Whatsapp ha da poco rilasciato la beta 2.19.282 per Android, che include delle interessanti novità, tra cui il Tema Scuro tanto atteso dagli utenti e che dovrebbe presto arrivare anche al pubblico. I colleghi di WABetainfo oggi però hanno pubblicato alcuni nuovi screenshot, che ci forniscono un'interessante panoramica.

Come si può vedere dal link presente in apertura, e nello screenshot che proponiamo poco sopra, il Dark Theme avrà dei colori blu notte, e potrà essere attivato direttamente dal menù dell'applicazione, dov'è stata aggiunta una nuova sezione etichettata "impostazioni tema".

Da qui gli utenti si troveranno di fronte tre opzioni: Light Theme, che è il tema bianco che gli utenti hanno usato negli ultimi anni, Dark Theme, appunto quello che dovrebbe debuttare a breve, e "System Default", che adatterà l'applicazione alle impostazioni del sistema operativo.

Chiaramente, Whatsapp lavora per fare in modo che tutte le sezioni dell'applicazione si adattino al tema scuro, non solo per una questione estetica ma anche per ridurre l'affaticamento degli occhi ed il consumo energetico della batteria, soprattutto sugli smartphone basati su pannelli OLED.

Tra le altre impostazioni in arrivo troviamo anche i messaggi che si auto distruggono, di cui abbiamo avuto modo di parlare qualche giorno fa e che dovrebbero arrivare prossimamente.