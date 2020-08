WhatsApp, prossimamente arriverà il Multisfondo: ecco come attivarlo

Nella beta per iOS 2.20.90.21 di WhatsApp Messenger, attualmente chiusa al pubblico per mancanza di posti liberi, sono apparse molte novità. Tra queste, quella che potrebbe piacere di più all’utente alla ricerca di maggiore personalizzazione è la possibilità di impostare uno sfondo diverso per ogni chat.

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, la funzione Multiwallpaper (o Multisfondo) sarà accessibile aprendo la sezione Personalizzazione presente nelle informazioni della chat, dove successivamente si potrà scegliere lo sfondo desiderato da impostare nella conversazione selezionata. Inoltre, si potranno aggiustare parametri come la luminosità del wallpaper.

Questa però non è l’unica novità in arrivo: prossimamente vedremo nuove notifiche riguardanti la crittografia end-to-end, sistema che protegge tutti i contenuti inviati ai nostri amici, parenti e conoscenti per evitare violazioni della privacy da parte di malintenzionati. Queste notifiche saranno disattivabili direttamente nella sezione Sicurezza di WhatsApp. Ultimo aggiornamento (che però a noi italiani non interessa, per ora) è la modifica della Privacy Policy per gli utenti brasiliani, necessaria in seguito all'attivazione di WhatsApp Pay.

Nelle versioni beta precedenti per Android e per iOS sono arrivate anche altre feature molto interessanti, come i suggerimenti di ricerca che rafforzeranno il fact-checking di ogni informazione condivisa tramite chat, o i messaggi a tempo che si cancellano da soli.