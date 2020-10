WhatsApp, il prossimo aggiornamento avrà la chat diretta col servizio clienti

A quasi due settimane dall’ultima beta di WhatsApp resa disponibile ai tester, finalmente arriva la nuova versione 2.20.202.7 per Android. Le novità non sono molte, ma potrebbero cambiare l’esperienza d’uso dell’utente: d’ora in avanti, infatti, si potrà contattare il supporto clienti direttamente tramite l’app. Come? È molto semplice.

Normalmente il servizio clienti di WhatsApp, al quale si possono riportare tutti i problemi e bug riscontrati durante l’utilizzo del servizio di messaggistica, si contatta tramite la mail ufficiale support@whatsapp.com; una volta inviata una mail, però, solitamente si ricevono messaggi automatizzati e non risposte concrete. Per questo motivo ora gli sviluppatori stanno creando una feature dedicata per contattare il supporto tecnico direttamente dalla sezione delle impostazioni di WhatsApp.

Come potete vedere dall’immagine presente in calce all’articolo, catturata da WABetaInfo, ci sarà una schermata apposita chiamata “Contattaci” nella quale si potranno condividere i dettagli del problema ed eventualmente anche i dettagli tecnici del dispositivo utilizzato (niente che vada a ledere la privacy dell’utente, ovviamente). Infine, premendo “Invia”, il messaggio arriverà direttamente al supporto tecnico che provvederà in seguito a rispondere tramite una chat apposita. Una volta risolto il problema, questa verrà chiusa automaticamente.

Attualmente la feature è ancora in fase di sviluppo, dunque dovremo attendere ancora un po’ di tempo prima di vederla giungere nella versione stabile di WhatsApp. Intanto, sempre nella versione Android, sta giungendo in questi giorni la Ricerca Avanzata per le chat, novità che permetterà agli utenti di cercare ogni contenuto nella cronologia delle chat applicando filtri sempre più precisi.