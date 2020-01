Whatsapp: prossimo il lancio del tema scuro su iOS ed Android. Concluso lo sviluppo

Secondo quanto affermato dai colleghi di WABetaInfo, gli sviluppatori di Whatsapp avrebbero concluso lo sviluppo del tema scuro per l'applicazione, ed infatti starebbero lavorando sugli ultimi ritocchi prima di renderla disponibile al pubblico su iOS ed Android.

Al momento la data di rilascio del nuovo Dark Theme non è nota, e nemmeno nella beta dell'applicazione sono disponibili indicazioni. Il motivo della lunga attesa, secondo WABetaInfo, sarebbe da ricercare nella necessità da parte della società di "garantire la migliore esperienza senza bug ed errori".

In un nuovo post pubblicato sul blog, i redattori del sito osservano che "Whatsapp sta continuando a lavorare sul tema scuro e sta migliorando gli ultimi dettagli prima della pubblicazione", ma anche loro non forniscono indicazioni sulla data di lancio.

Nelle ultime settimane sul web sono emerse varie procedure per attivare la Dark Mode in Whatsapp, ed una di queste siamo riusciti a farla funzionare, ma nella maggior parte dei casi richiedono passaggi non propriamente accessibili ai meno esperti. Dal momento che il lancio sembra ormai prossimo, però, consigliamo di attendere.

La modalità scura di Whatsapp avrà i colori blu notte e potrà essere attivata direttamente dal nuovo menù contestuale dell'applicazione, dove sarà aggiunto il pannello "impostazioni tema" che conterrà anche l'opzione "Light Theme" e "System Default".