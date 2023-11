WhatsApp adesso può proteggere l'indirizzo IP durante le chiamate

Andando oltre alla questione dell'arrivo di pubblicità su WhatsApp, è tornato il momento di fare riferimento in questa sede a nuove funzioni legate alla popolare applicazione di messaggistica istantanea. Questa volta si fa riferimento a un'opzione che consente di proteggere l'indirizzo IP durante le chiamate.

A tal proposito, come riportato anche da GSMArena e MacRumors, nonché come spiegato direttamente mediante il blog ufficiale di Meta, la più recente versione dell'app di WhatsApp per dispositivi mobili, Android o iOS, integra una funzione che permette di fatto di nascondere il proprio indirizzo IP agli altri nel contesto delle chiamate.

In parole povere, nell'ultimo periodo si è acceso un dibattito in merito al fatto che risulta potenzialmente possibile risalire all'indirizzo IP di un utente mediante chiamate WhatsApp. Questa è stata ritenuta da più di qualcuno come una questione di privacy da risolvere, motivo per cui ora Meta sta correndo ai ripari. In parole povere, spostando su "ON" la nuova opzione verranno sfruttati i server di WhatsApp per le chiamate, in modo da poter effettuare tutto in modo più sicuro.

L'azienda ci tiene però a specificare che questo può ridurre la qualità di chiamata, ma visto che di mezzo c'è anche la potenziale possibilità di accedere a dati relativi alla posizione, si è preferito dare agli utenti più possibilità di scelta. Dopo aver aggiornato l'applicazione alla versione più recente, potrete dunque trovare la novità accedendo alle Impostazioni di WhatsApp, recandovi nella scheda "Privacy" e dando un'occhiata alla sezione "Avanzate" a fondo pagina. Tra l'altro, ora risulta possibile anche silenziare i chiamanti sconosciuti, così da evitare ulteriori problematiche in termini di cybersecurity.