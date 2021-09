Whatsapp, pugno duro dell'Europa: multa da 266 milioni di Euro per la privacy

Piove sul bagnato per Facebook in giornata odierna. Ai problemi con Instagram che ancora non sono stati risolti, si aggiunge un rapporto del Wall Street Journal secondo cui il social network di Mark Zuckerberg è multato per 266 milioni di Dollari (225 milioni di Euro) per Whatsapp.

Nello specifico, l'Unione Europea avrebbe contestato a Facebook la mancata trasparenza in merito al trattamento dei dati personali degli utenti. La multa è stata comminata dalla Commissione Irlandese per la protezione dei dati, per conto di un consiglio che rappresenta tutte le sue controparti nell'Unione Europea. Proprio l'UE infatti ha osservato che "Whatsapp non ha soddisfatto i requisiti di trasparenza sulla raccolta e trattamento dei dati degli utenti".

Gli enti regolatori dell'UE hanno anche chiesto a Whatsapp di "modificare le sue politiche sulla privacy per renderle conformi al GDPR".

Interpellato dal Wall Street Journal, un rappresentante di Whatsapp ha spiegato che "WhatsApp si impegna a fornire un servizio sicuro e privato. Abbiamo lavorato per garantire che le informazioni fornite siano trasparenti e complete e continueremo a farlo. Non siamo d'accordo con la decisione odierna sulle informazioni che abbiamo fornito alle persone nel 2018 e le sanzioni sono del tutto sproporzionate".

La scorsa settimana, intanto, Whatsapp è tornata sui propri passi ed ha spiegato che l'app sarà utilizzabile anche se non si accettano i termini di servizio.