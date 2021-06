WhatsApp punta sui messaggi vocali: ecco l'ultima novità in arrivo

In attesa della modalità multi-dispositivo su WhatsApp, gli sviluppatori del servizio di messaggistica di casa Facebook Inc. sembrano essere al lavoro anche su novità peculiari per le chat. L’ultimo aggiornamento della beta, infatti, ci mostra che i messaggi vocali stanno per ricevere una specifica feature che gli utenti Telegram conoscono già.

Come ripreso anche dai colleghi di WABetaInfo, di cui potete vedere il post Instagram in merito in calce all’articolo, la versione 2.21.13.17 dell’applicazione WhatsApp per Android rilasciata pochi giorni fa ha svelato che durante la registrazione di un messaggio vocale in futuro di vedrà la rappresentazione grafica dell’onda sonora al posto della classica linea di avanzamento che noi tutti conosciamo. Poco dopo, però, gli sviluppatori hanno deciso di disattivare la feature per affinarla ulteriormente.

Ciononostante, grazie a WABetaInfo abbiamo comunque una clip che mostra il funzionamento di tale novità nelle chat, la quale arriverà comunque sia sull’app per il sistema operativo del robottino verde che su iOS. Alla pressione del tasto di registrazione audio, ecco che a sinistra verrà visualizzato il timer del messaggio vocale e da destra verso sinistra scorrerà l’onda sonora; a sinistra in basso, sotto il timer, ci sarà l’icona del cestino per “buttare via” il messaggio registrato, mentre al centro apparirà il pulsante di arresto della registrazione stessa, così da riascoltarla prima di proseguire con l’invio. Insomma, una piccola novità estetica-funzionale che colma leggermente il divario con Telegram.

Ma ci sono anche altre novità in arrivo, tra cui i cambiamenti alla grafica delle chat per adeguarsi ad Android 12.