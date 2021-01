Whatsapp punta sulla sicurezza e privacy: interessante novità in arrivo

Mentre sempre più utenti stanno lasciando Whatsapp per piattaforme come Telegram e Signal, l'applicazione di Mark Zuckerberg è pronta ad arricchirsi con un'importante novità che migliorerà ulteriormente la sicurezza degli utenti.

Secondo quanto riferito da Android Authority, con un futuro aggiornamento che dovrebbe vedere la luce prossimamente, Whatsapp farà in modo che nel momento in cui si prova ad associare il proprio profilo a Whatsapp Web o Desktop, bisognerà confermare l'operazione con l'impronta digitale o il riconoscimento facciale sullo smartphone.

"Per collegare Whatsapp Web o Desktop al tuo account Whatsapp, ti verrà chiesto di utilizzare lo sblocco del viso o l'impronta digitale sullo smartphone prima di scansionare il codice QR del telefono per collegare il tuo dispositivo" si legge nella nota di rilascio di Whatsapp.

La novità, che arriverà nelle prossime settimane insieme ad altre modifiche all'UI di Whatsapp Web, ha l'obiettivo di ridurre che persone sconosciute possano collegare il proprio account Whatsapp ai loro PC per accedere alle conversazioni, che quindi saranno sempre più al riparo da occhi indiscreti.

Si tratta di una modifica senza dubbio importante, in un momento in cui l'applicazione di messaggistica istantanea più popolare al mondo è al centro di una serie di polemiche per la nuova policy e le modifiche relative alla condivisione dei dati con Whatsapp.