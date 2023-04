Whatsapp punta sulla sicurezza: tante novità in arrivo per proteggere gli account

A pochi giorni dalla pubblicazione dei primi rumor sulla possibilità di usare Whatsapp su due dispositivi, l’applicazione di Meta in un post pubblicato sul proprio blog ufficiale ha annunciato un’ampia gamma di nuove funzioni di sicurezza in arrivo prossimamente.

Si parte da una maggiore protezione dell’account, che è fondamentale quando si desidera trasferire il proprio account Whatsapp da un dispositivo all’altro. Da ora in poi l’app potrebbe chiedere di confermare sul vecchio smartphone l’intenzione di eseguire tale processo, al fine di scongiurare possibili tentativi non autorizzati.

Per quanto concerne la verifica del dispositivo, invece, Whatsapp ha integrato alcuni controlli che permetteranno di autenticare l’account senza che sia necessario alcun intervento.

Arrivano però anche i codici di sicurezza automatici con un nuovo processo chiamato “Key Transparency” che permette di verificare automaticamente la sicurezza della connessione. Quando si cliccherà sul tab “Crittografia”, gli utenti saranno in grado di verificare in maniera semplice ed immediata che la conversazione sia protetta.

Queste novità si aggiungono alle altre funzioni di sicurezza presenti da tempo in Whatsapp, come la verifica in due passaggi ed i backup con crittografia end-to-end che ormai sono largamente utilizzati da molti utenti.

Tutti i dettagli sono disponibili direttamente sul post pubblicato sul blog ufficiale di Whatsapp.