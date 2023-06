Anche Whatsapp punta al VR: le novità dell'ultima beta

Dopo che l'ultima beta di Whatsapp ha rivoluzionato il servizio di messaggistica di Meta introducendo la possibilità di utilizzare due account diversi allo stesso tempo, un'altra versione sperimentale dell'app implementa una novità che proietta Whatsapp nel futuro e nella Realtà Virtuale. Beh, più o meno.

Nell'ultima beta di Whatsapp per Android, la 2.23.13.6, viene infatti implementato il supporto per i visori VR di Meta. Con il lancio di Meta Quest 3, risalente al 1° giugno, offuscato dalla presentazione a soli quattro giorni di distanza di Vision Pro di Apple, è possibile che Meta abbia deciso di giocare la carta del supporto di Whatsapp sui suoi headset per attirare una fetta di pubblico verso i suoi prodotti.

In ogni caso, la nuova beta di Whatsapp, stando a quanto riporta GizmoChina, permette di linkare i propri headset VR al servizio di messaggistica di Facebook, esattamente come si farebbe per un PC connesso tramite Whatsapp Web o per la connessione di un secondo smartphone a Whatsapp, anch'essa implementata nelle scorse settimane. Per ora, comunque, la feature è disponibile solo sui visori di Meta, e non su quelli di altre compagnie.

Sfortunatamente, ad oggi questo tipo di connessione è stato implementato solo lato smartphone, perciò non sappiamo come sarà Whatsapp su Meta Quest, anche se possiamo ipotizzare che funzioni esattamente come Whatsapp Web su qualsiasi PC. Al momento, anche ammesso che gli utenti beta riescano a collegare il proprio headset ad un account Whatsapp, non c'è modo di inviare e ricevere messaggi in VR.

Infine, non vi è modo di sapere quando la feature verrà estesa a tutti gli utenti di Whatsapp, compresi quelli che non sono iscritti alle versioni beta. Considerato però che la funzione sembra ancora essere in via di sviluppo, possiamo ipotizzare che ci vorranno mesi prima di vederla estesa a tutta la base di utenti del servizio di messaggistica.