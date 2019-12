WhatsApp e la questione della terza spunta blu: facciamo chiarezza!

Negli ultimi giorni, è circolata una notizia secondo cui sarebbe in arrivo una terza spunta blu su WhatsApp. In particolare, quest'ultima servirebbe a far comprendere agli utenti che una persona ha effettuato uno screenshot della conversazione.

Molti utenti hanno quindi iniziato ad esporre le proprie preoccupazioni in merito alla presunta nuova funzionalità, arrivando a chiedere se quest'ultima fosse retroattiva. All'interno della "notizia", si legge anche che la fantomatica terza spunta sarebbe in arrivo nel 2020 con un aggiornamento dell'applicazione.

Ebbene, in realtà, al momento non esiste alcun progetto di questo tipo a livello ufficiale, visto che nemmeno le classiche fonti internazionali più informate in merito all'applicazione di messaggistica istantanea ne sanno nulla. Inoltre, nelle versioni Beta non è stata trovata alcuna traccia di questa funzionalità.

Sembra che la fake news sia stata fatta girare attraverso la solita catena di messaggi inviati dagli utenti. Insomma, siamo dinanzi alla classica "trovata" di qualche "burlone". Vi ricordiamo di chiedere sempre le fonti quando qualcuno vi invia un messaggio di questo tipo. Solitamente, la persona coinvolta vi dirà che ha semplicemente ricevuto quelle informazioni da altri e che ha pensato di girarvele.

Vi ricordiamo che WhatsApp ha un blog ufficiale italiano in cui annuncia le principali funzionalità in arrivo. Se volete invece rimanere sempre aggiornati anche in merito alle indiscrezioni, vi consigliamo di tenere monitorata la nostra scheda dedicata all'app di messaggistica istantanea.