WhatsApp e la questione della truffa che attiva una miriade di abbonamenti

Dopo il virus di Capodanno, torniamo a parlare di WhatsApp e delle tecniche utilizzate dai malintenzionati per riuscire a spillare soldi e dati ai malcapitati utenti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da TuttoAndroid, nelle ultime ore alcune persone stanno segnalando di aver ricevuto un messaggio che sembra apparentemente offrire un iPhone 11 a un prezzo vantaggioso. Tuttavia, è chiaramente tutto falso e, premendo sul link generato dai malintenzionati, l'utente finisce su un sito in grado di attivare miriadi di abbonamenti a pagamento. Questi ultimi sembrano anche non essere semplici da disattivare e potrebbero quindi potenzialmente far perdere parecchi soldi al malcapitato.

Insomma, stiamo parlando di una di quelle classiche truffe che continuano a comparire puntualmente nelle chat delle applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp e Telegram. Ovviamente, vi consigliamo caldamente di non premere su nessun collegamento se non siete totalmente sicuri dell'attendibilità del messaggio. Fate molta attenzione anche nel caso quest'ultimo sia stato inviato da un vostro contatto fidato, visto che i malintenzionati potrebbero aver sfruttato un malware per inviare a sua insaputa il link malevolo.

Per maggiori dettagli in merito a come difendersi, vi consigliamo di consultare la nostra guida per evitare le truffe online in 5 punti, dove potete trovare un "riassunto" relativo ai principali metodi utilizzati dai malintenzionati.