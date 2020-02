Whatsapp a quota 2 miliardi di utenti: 'Continuiamo a lavorare sulla sicurezza'

Whatsapp si conferma il servizio di messaggistica più popolare al mondo. La società controllata da Facebook ha annunciato oggi che la piattaforma di comunicazione ha toccato quota 2 miliardi di utenti, rispetto agli 1,5 miliardi di due anni fa.

Grazie a questo dato, Whatsapp è la seconda app più popolare tra quelle del social network di Mark Zuckerberg: al primo posto infatti resta il client ufficiale a quota 2,5 miliardi di utenti.

Gli sviluppatori dell'app hanno colto l'occasione di questo storico annuncio per ribadire l'impegno per proteggere la riservatezza e sicurezza degli utenti con la crittografia end-to-end. "La crittografia avanzata si comporta come un blocco digitale infrangibile che protegge le informazioni inviate su Whatsapp, proteggendole da hacker e criminali. I messaggi vengono memorizzati solo sul telefono e nessuno può leggerli, tanto meno può ascoltare le chiamate" si legge in un post pubblicato sul blog ufficiale.

Secondo Whatsapp, "al giorno d'oggi la crittografia è una necessità. Non scenderemo a compromessi sulla sicurezza perchè ciò renderebbe le persone meno sicure. Per una protezione ancora maggiore, collaboriamo con i massimi esperti di sicurezza ed utilizziamo la tecnologia leader del settore".

Un vero e proprio manifesto, in attesa dell'arrivo del tema scuro il cui sviluppo sarebbe stato completato di recente.