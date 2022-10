Whatsapp raddoppia i gruppi: potranno contenere 1024 persone!

Sono passati pochi mesi da quando Whatsapp ha aumentato la capienza dei gruppi ed a quanto pare l’applicazione di Meta è pronta a raddoppiare. Come spiegato da WABetainfo, infatti, prossimamente la piattaforma di messaggistica arricchirà ulteriormente i gruppi.

Nella fattispecie, secondo le informazioni trapelate, Whatsapp sta cercando di raddoppiare il numero di persone che si potranno aggiungere nei gruppi e nel corso dei prossimi giorni il numero totale sarà portato da 512 a 1024.

Come si può vedere dallo screenshot presente in calce, acquisito direttamente nella beta iOS di Whatsapp, nella parte superiore dell’UI è stata aggiunta l’indicazione “/1024”, che indica il numero totale di persone che si potranno aggiungere al gruppo. La funzionalità sembra essere limitata ai beta tester, e sarebbe giunta anche su Android. Non è chiaro, invece, quando sarà disponibile per gli utenti pubblici.

Si tratta senza dubbio di un’importante novità, attraverso cui Whatsapp vuole rinnovare la propria sfida a Telegram, i cui gruppi però possono contenere massimo 200mila persone. Il limite, insomma, è molto più ampio.

Sempre nella beta, Whatsapp ha introdotto delle limitazioni agli screenshot dei messaggi effimeri: anche quest’altra novità prossimamente dovrebbe arrivare sulla versione pubblica dell’app.

