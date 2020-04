Whatsapp raddoppia limite di partecipanti alle videochiamate

Trovano fortunatamente conferma le indiscrezioni che vogliono Whatsapp pronta ad aumentare il limite di partecipanti alle videochiamate. L'applicazione di messaggistica istantanea di Facebook infatti porterà il numero ad 8 partecipanti, il doppio rispetto ai quattro precedenti.

La novità è stata scovata nelle ultime versioni beta dell'applicazione per Android (2.20.133) ed iOS (2.20.50.25) ed a quanto pare ancora non sarebbe disponibile per il pubblico ma solo per i partecipanti iscritti al programma dimostrativo tramite il Google Play Store e TestFlight.

Allo stato attuale, è possibile godere della funzione solo se tutti i partecipanti hanno installato la build beta, ma è facile intuire che il lancio pubblico sia dietro l'angolo.

Whatsapp però ha anche apportato alcune piccole modifiche al modo in cui il pulsante di chiamata funziona all'interno dei gruppi. Facendo tap sul tasto, è possibile avviare direttamente una chiamata con i membri del gruppo nel caso in cui sia composto da 4 persone o meno. Contrariamente, dopo il click sul pulsante verrà mostrato un elenco da cui sarà possibile scegliere le persone da aggiungere alla chiamata.

Una scelta di questo tipo è risultata obbligata in quanto negli ultimi tempi sempre più persone si stanno affidando alle videochiamate per comunicare con amici e colleghi di lavoro.