WhatsApp e il regalo di Pasquetta: ora si può usare su due smartphone!

Non c'è solamente la possibilità che WhatsApp introduca i Canali a mantenere alta l'attenzione per quel che concerne le novità della popolare applicazione di messaggistica istantanea. Infatti, è finalmente in fase di rilascio la funzionalità per usare WhatsApp su due smartphone.

Sì, avete capito bene: come riportato anche da Gizchina e WaBetaInfo, nella giornata del 10 aprile 2023 è iniziato il rollout della cosiddetta Companion Mode, che come si evince dal nome permette di associare un ulteriore smartphone a WhatsApp. In parole povere, si fa riferimento a una delle feature più richieste da parte degli utenti.

Va detto che per il momento la funzionalità è disponibile per gli utenti Android in beta, dunque il requisito per accedere al tutto è quello di essere in possesso almeno della versione beta 2.23.8.2 dell'applicazione ufficiale di WhatsApp per i dispositivi del robottino verde. Se rientrate in questo gruppo, potreste insomma voler dare un'occhiata alla presenza di aggiornamenti contestualmente al Play Store, visto che la feature è stata estesa a tutti i beta tester (potrebbe volerci qualche ora affinché arrivi a tutti coloro che rientrano in questa descrizione, ma in ogni caso il rollout è partito).

Non ci è dato sapere per ora quando WhatsApp rilascerà eventualmente questa possibilità per tutti, ma nel frattempo un buon numero di persone può già metterla alla prova, utilizzando il servizio di messaggistica istantanea su un secondo smartphone/tablet Android. Tra l'altro, la questione non finisce qui, dato che la funzionalità permette eventualmente di associare a WhatsApp fino a quattro dispositivi (quindi si può anche andare oltre ai due smartphone).

In ogni caso, per associare un secondo dispositivo a partire dalla versione beta dell'app WhatsApp per Android, vi basta installare quest'ultima sullo smartphone/tablet che volete aggiungere, andando poi a sfruttare il menu presente in alto a destra per ottenere un QR Code. Dopodiché, dal dispositivo originale su cui avete WhatsApp beta, vi basterà recarvi nel percorso "Dispositivi collegati" per poter scansionare il QR Code mediante la fotocamera.