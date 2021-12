WhatsApp rende i messaggi effimeri anche predefiniti: ci sono più limiti di tempo!

Questa novità su WhatsApp era nota ai tester ancora ad agosto con la sua comparsa in Beta, ma finalmente è ufficiale: i messaggi effimeri avranno più opzioni nei limiti di tempo per l’autocancellazione e potranno essere impostati anche come soluzione predefinita per cancellarli su tutte le chat dopo una certa quantità di giorni.

Come riportato da TechCrunch, nella giornata odierna la piattaforma di messaggistica firmata Meta ha reso disponibile l’opzione per abilitare la funzione dei messaggi effimeri come impostazione predefinita per tutte le nuove chat. In altre parole, ogni conversazione avviata dopo l’attivazione della feature si cancellerà automaticamente dopo il periodo di tempo impostato dall’utente. Per avvertire entrambi gli utenti, WhatsApp mostrerà un avviso riguardo le tempistiche di eliminazione della chat.

A tale proposito, WhatsApp ora offre più scelte: la cancellazione dopo 24 ore, 7 giorni o 90 giorni, ovvero 30 mesi circa. Rispetto a quando venne introdotta ufficialmente, dunque, la funzionalità in questione propone due nuovi parametri selezionabili liberamente dall’utente.

Si tratta di un’importante novità secondo Zafir Khan, Head of Consumer Product di WhatsApp: “I messaggi effimeri danno lo spazio per conversare in modo più aperto e onesto. Consideriamo l'effimero come un nuovo standard emergente nella messaggistica”. Anche Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, ha pubblicato su Facebook un post dedicato a questa modifica della feature, aggiungendo che “non tutti i messaggi devono rimanere per sempre”.

Certamente, questo strumento non è infallibile: gli screenshot possono essere sempre fatti, mentre i messaggi vocali potranno essere inoltrati ad altre chat non effimere per tenerli sempre memorizzati. Ciononostante, resta sempre un passo ulteriore per la tutela della privacy degli utenti.

Altra novità recente riguarda la possibilità di creare sticker facilmente grazie a WhatsApp Web.