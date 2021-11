WhatsApp rende più semplice creare sticker grazie a WhatsApp Web

Creare sticker per WhatsApp e accedervi è meno intuitivo e semplice rispetto al caso del servizio rivale Telegram: bisogna scaricare un’app aggiuntiva su smartphone, accedervi, cercare il pacchetto di sticker e scaricarlo nel proprio dispositivo. Fra poco, però, sarà sufficiente un “drag and drop” da computer su WhatsApp Web.

I colleghi di Android Police hanno notato che nella versione beta di WhatsApp Web è apparso, come potete vedere dallo screenshot in calce alla notizia, un pulsante che consente di trasportare o selezionare tramite Esplora risorse l’immagine (o le immagini) di interesse per renderle adesivi da usare nelle chat. Aprendo il selettore ci sarà il collegamento “Crea” come primo suggerimento: cliccandolo apparirà una finestra di dialogo per selezionare il file, che verrà inserito in un editor apposito per ritagliarlo, aggiungere testo, emoji o altri adesivi.

Allo stato attuale risulta disponibile soltanto nella versione beta e con dei limiti: in particolare, la loro creazione da PC non permette l’utilizzo anche da smartphone, in quanto si sincronizzano soltanto tra client desktop – ovvero anche nell’app per Windows, non ancora per quella Mac. L’unico modo per salvarli da telefono, in realtà piuttosto semplice, consiste nell’inviarli a qualcuno e poi memorizzarli da smartphone Android o iOS che sia.

Se siete interessati ad accedervi in anticipo, dovrete iscrivervi alla beta di WhatsApp Web tramite la beta multi-dispositivo da smartphone, seguendo le indicazioni dalla sezione “Dispositivi collegati”. Così facendo, tra l’altro, eviterete di dover collegare il telefono a Internet per usare il servizio di messaggistica.

Nel frattempo, gli sviluppatori stanno lavorando sulla espansione della velocità dei messaggi vocali.