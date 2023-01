WhatsApp renderà più rapido bloccare contatti sconosciuti: la novità in beta

Non ci sono solamente i “messaggi conservati” in arrivo su WhatsApp. Il team responsabile del servizio di messaggistica di casa Meta è al lavoro su un’altra novità ora disponibile nella versione Beta dell’app per Android: si tratta di una feature inedita per bloccare rapidamente numeri sconosciuti dal servizio.

Come al solito sono gli attenti colleghi specializzati di WABetaInfo a rendere nota l’implementazione di questa funzionalità, ma come funziona? A giudicare dallo screenshot da loro forniti, che trovate in calce alla notizia, è molto semplice: quando un numero sconosciuto vi invia un messaggio su WhatsApp, oltre alle classiche voci di apertura e risposta rapida apparirà una terza opzione “Blocca”, tramite la quale potrete appunto bloccare il contatto – se indesiderato – e non ricevere più altri testi.

Questa feature si rivela particolarmente utile per tutti quei numeri poco attendibili, che puzzano di tentativo di phishing, o anche per quelle persone che avevate già bloccato ma, una volta ottenuto un nuovo numero di telefono, vi hanno riscritto. Il terzo pulsante non apparirà invece per i contatti già registrati, per i quali sarà necessario recarsi nella chat e poi nel menù in alto a destra per accedere alla voce apposita.

Considerato che questa opzione è apparsa solo nell’ultima beta 2.23.2.5 per Android tramite il Google Play Beta Program, è probabile che l’update sia destinato ad arrivare soltanto tra qualche mese una volta completati i test del caso.

Una settimana fa è invece arrivato il supporto alla connessione tramite proxy.