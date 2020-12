WhatsApp riceve il tema verde scuro anche nella versione Web: come attivarlo

Mentre in Italia su WhatsApp sta gradualmente arrivando la funzionalità Carrello che permetterà alle imprese di gestire gli ordini direttamente mediante WhatsApp, ma anche di fornire informazioni sui prodotti e servizi in vendita, nella versione Web del servizio di messaggistica di casa Facebook sta arrivando il tema verde scuro.

Come spiegato dai colleghi di WABetaInfo, questa scelta estetica è già stata implementata da tempo nell’applicazione per Android e iOS dato che la fase di test è avvenuta ancora a giugno. Ora, però, anche tutti coloro che utilizzano WhatsApp da browser e/o la versione desktop potranno usare il tema verde scuro alternativo per le bolle della chat a partire da oggi: basterà aggiornare il programma alle versioni 2.2049.7 o 2.2049.8 e poi attivare la feature direttamente dalle Impostazioni. Per controllare la versione in dotazione basta accedere tramite il menu a tre puntini a Impostazioni > Aiuto.

Dal punto di vista estetico, WhatsApp di recente ha ricevuto anche altre novità interessanti come la possibilità di impostare uno sfondo diverso per ogni chat: su Android e iOS, infatti, se si ha installata l’ultima versione dell’applicazione si potrà scegliere per ciascuna conversazione un wallpaper tra quelli di default, quelli animati e le fotografie presenti sul proprio smartphone.

Un’altra novità importante riguarda infine i Termini di Servizio: WhatsApp ha infatti deciso di aggiornarli a partire dall’8 febbraio 2021 in vista della maggiore integrazione tra Facebook e WhatsApp in arrivo nel corso del prossimo anno: ogni utente dovrà accettare queste nuove condizioni, altrimenti la piattaforma obbligherà a eliminare il proprio account attraverso le Impostazioni.