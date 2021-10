WhatsApp sta per ricevere una piccola ma utile feature per pubblicare lo Stato

Oltre alle novità per le reazioni ai messaggi viste sull’ultima beta iOS di WhatsApp, il servizio di messaggistica di proprietà Facebook Inc. sta per ricevere una feature particolarmente utile riguardante lo Stato. Vi è capitato di caricare per sbaglio una foto e non poterla cambiare? Ebbene, tale funzionalità farà al caso vostro!

Come riportato dai sempre attenti colleghi di WABetaInfo, la beta Android 2.21.22.6 di WhatsApp ha infatti ricevuto l’opzione “Undo”, ovvero “Cancella”. Sebbene ora sia già possibile eliminare uno Stato pubblicato erroneamente, con questo pulsante dedicato il processo di rimozione sarà non solo più veloce rispetto a prima, ma anche più veloce nella sua esecuzione.

Insomma, come avrete capito si tratta effettivamente di una piccolissima novità e non una feature inedita che cambia radicalmente l’esperienza d’uso. Tuttavia, è pur sempre qualcosa di apprezzabile e sicuramente gradevole agli occhi di coloro che con la tecnologia non hanno un ottimo rapporto e più è facile fare qualcosa, meglio è. Il rilascio sarà inizialmente graduale ed esclusivo a tester iscritti al programma Beta di WhatsApp, mentre l’approdo in via definitiva sulla versione stabile dell’app dovrebbe avvenire tra qualche settimana, a conclusione della prova e della raccolta di feedback sul corretto funzionamento.

Tra le altre novità in arrivo figura anche la selezione dei file da salvare nei backup, così da risparmiare spazio sul cloud.