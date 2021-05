WhatsApp sta per ricevere una nuova feature per i messaggi vocali: di cosa si tratta

WhatsApp recentemente ha lanciato la nuova funzionalità per velocizzare i messaggi vocali troppo lunghi, eppure gli sviluppatori sono anche al lavoro su un’altra feature sempre pensata per gli audio inviati dai nostri contatti, ovvero la possibilità di “revisionare” il messaggio vocale prima di inviarlo definitivamente.

A riportarlo sono i colleghi di WABetaInfo, sempre aggiornati sulle ultime novità introdotte nelle versioni beta del servizio di messaggistica di casa Facebook. Dallo screenshot visibile anche in calce all’articolo, infatti, è possibile capire come funzionerà questa feature: molto semplicemente, nel momento in cui si sta registrando un messaggio vocale appariranno su schermo anche le opzioni “Elimina”, “Riascolta” (o “Revisione”) oltre al classico invia.

Come si può dedurre, allora, basterà premere sul pulsante Riascolta per sentire di nuovo il messaggio pronto per essere inviato, così da verificare di avere detto tutto ciò che serve e, magari, senza intoppi. Una volta riascoltato l’audio, sarà possibile decidere se cancellarlo definitivamente o inviarlo al contatto o ai contatti di interesse. Al momento non è nota la versione beta in cui risulta accessibile questa feature, eppure secondo gli esperti di WABetaInfo si tratterà di attendere solamente qualche settimana prima di vederla giungere sull’applicazione stabile.

Tra le altre novità del servizio di messaggistica abbiamo già segnalato, in precedenza, anche ulteriori dettagli riguardanti il trasferimento delle chat da Android a iOS e viceversa recentemente divenuti noti sempre grazie alle tip di WABetaInfo.