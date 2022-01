WhatsApp sta per ricevere nuove feature per disegnare su video e immagini

In attesa della rivoluzione per i messaggi vocali in arrivo su WhatsApp, gli sviluppatori del servizio di messaggistica firmato Meta hanno rilasciato indizi relativi al cambiamento degli strumenti di disegno per immagini e video, visibili tutti grazie all’ultima versione Beta rilasciata su smartphone Android.

Come ripreso dagli attentissimi colleghi di WABetaInfo, la versione 2.22.3.5 di WhatsApp mostra nel dettaglio il futuro rilascio di due nuove matite da disegno aggiuntive alla singola ora presente nell’editor di immagini integrato alla piattaforma. Così facendo, sarà possibile disegnare linee più spesse su qualsiasi contenuto multimediale, cambiando come sempre il colore desiderato.

Ancora non visibile ma nota a WABetaInfo è invece la implementazione futura di uno strumento per sfocare le immagini. Ciò sarà ovviamente utile per la copertura di parti sensibili delle fotografie di interesse, così da evitare disguidi con conoscenti e chat di gruppo. Non è noto se questa sfocatura sarà rimovibile con un semplice tap che funga da consenso da parte del destinatario, o se si tratterà di una sfocatura statica da rimuovere solamente con l’invio della immagine originale. Insomma, non ci sono ancora dettagli sufficienti per delineare al meglio tale feature; non ci resta, dunque, che attendere pazientemente il loro approdo stabile su WhatsApp.

Nel mentre, da inizio gennaio WhatsApp ha detto addio a diversi smartphone Android e iPhone, non più supportati dal servizio in quanto ormai obsoleti.