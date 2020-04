WhatsApp lancia 21 nuovi sticker per raccontare la vita in quarantena

Whatsapp nelle ultime settimane sta supportando gli utenti alle prese con la pandemia di Coronavirus. La piattaforma di messaggistica ha anche collaborato con l'OMS su 21 nuovi sticker da utilizzare durante le conversazioni con amici e familiari per raccontare la quotidianità in quarantena.

Il pacchetto è soprannominato "Insieme a casa" e mette in evidenza alcuni aspetti della nostra nuova normalità tra cui lavorare in pigiama, lavarsi spesso le mani, mantenere le distanze sociali ed apprezzare il lavoro degli operatori sanitari.



WhatsApp spera che gli adesivi continuino ad essere utili anche ad emergenza terminata. Un gatto che decide di fare un pisolino sulla tastiera del laptop, ad esempio, rappresenta una semplice realtà della vita che va al di là del Coronavirus.



Per sbloccare gli sticker basterà cliccare sul pulsante dedicato alle emoji nel campo "digita un messaggio", quindi toccare il pulsante "+" sulla destra. A questo punto si aprirà un elenco da cui sarà possibile effettuare il download.

Per il momento, questa possibilità è riservata solo ad alcune nazioni, tra cui figura anche l’Italia. Le altre lingue supportate sono l’arabo, il francese, il tedesco, l’indonesiano, il portoghese, il russo, lo spagnolo ed il turco.

WhatsApp ha deciso di contribuire in questo modo a rallentare le difficoltà comunicative dettate dal COVID-19. Già nelle scorse settimane la società statunitense aveva deciso di dire basta alle fake news sul virus, avviando in Italia il nuovo servizio Facta.