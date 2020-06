Whatsapp: rimossi i numeri di telefono degli utenti da Google

Whatsapp ha risolto il bug che ha portato all'indicizzazione di oltre 300mila numeri di telefono degli utenti in Google. La notizia era emersa a seguito della scoperta da parte di un ricercatore di un bug nella funzione "Click to Chat", che viene utilizzata principalmente dalle aziende per parlare con i clienti.

In una dichiarazione rilasciata ieri da Whatsapp, la piattaforma di messaggistica istantanea ha anche parlato della mancata ricompensa versata al ricercatore, spiegando che "sebbene il rapporto sia stato apprezzato, conteneva semplicemente un indice, ricavato da un motore di ricerca, degli URL che gli utenti di Whatsapp hanno deciso di rendere pubblici".

TechCrunch ha spiegato che Whatsapp ha aggirato il problema eliminando l'indicizzazione dei collegamento wa.me, che dopo lo slash contenevano appunto i numeri di telefono degli utenti, i quali erano visibili nei risultati di ricerca di Google.

Nella stessa dichiarazione di ieri, inoltre, il team di ingegneri di Whatsapp ha anche spiegato che in caso di ricezione di un messaggio da un numero indesiderato, è possibile bloccarlo cliccando semplicemente sul tasto "blocca" presente in basso alla chat o nelle informazioni del contatto.

Fortunatamente quindi la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi, per la contentezza soprattutto degli utenti, che avevano espresso preoccupazione per il bug.