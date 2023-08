Whatsapp si rinnova ancora, sicurezza al massimo con le passkey

Il Multi-account su Whatsapp non sarà la fine delle novità per questo esplosivo 2023, con la piattaforma del gruppo Meta che si prepara a dare il benvenuto ad altre interessanti feature, con un occhio rivolto anche alla sicurezza.

A riportarlo è stato, ancora una volta, il canale WABetaInfo, ormai punto di riferimento assoluto per quel che riguarda le novità in anteprima per la piattaforma di messaggistica istantanea si Zuckerberg e soci.

Scavando tra i menù dell'app on Beta, I ragazzi di WABetaInfo hanno trovato riferimenti a un menù che andrebbe a confermare l'interesse dell'azienda di Palo Alto nell'implementazione di un nuovo livello di sicurezza tramite passkey per gli utenti della piattaforma, con particolare riferimento alle passkey.

Il menù recita che gli utenti potranno confermare la propria identità tramite i sistemi di riconoscimento del dispositivo se provvisto di Passkey, senza necessità di utilizzare una password.

Una novità non di poco conto per l'app che, nel suo recente percorso di rinnovamento, ha guardato anche in ben altre direzioni trasformandosi in uno strumento sempre più adatto anche a un pubblico professionale. Un esempio? Guardate un po' cosa hanno intenzione di fare i ragazzi di Meta con l'implementazione delle presentazioni nelle videochiamate WhatsApp, un'intuizione che potrebbe fare la fortuna dell'app, rendendola ancora più utile in ambito business e nell'insegnamento.