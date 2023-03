Whatsapp rinnova l'app per Windows: più veloce e simile alla versione mobile

Con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Meta ha annunciato l’arrivo di una nuova app di Whatsapp per Windows che porta con se delle interessanti novità, sia a livello di funzionalità che di funzionamento.

Con la nuova release, gli utenti possono ospitare da Windows videochiamate di gruppo con un massimo di otto persone e chiamate audio con un massimo di 32 partecipanti. Whatsapp ha spiegato che intende aumentare ulteriormente questi limiti in modo che gli utenti possano restare in contatto con amici, familiari e colleghi.

La nuova applicazione per PC, inoltre, è completamente crittografata end-to-end e e consente la comunicazione multipiattaforma tra smartphone, computer, tablet ed altri dispositivi in maniera sicura e rispettando la privacy.

Nell’annuncio di Meta si parla anche delle funzionalità multi-dispositivo su cui hanno lavorato gli sviluppatori negli ultimi mesi: gli ingegneri hanno apportato dei miglioramenti significativi da questo fronte, introducendo un collegamento più rapido ed una migliore sincronizzazione.

Parallelamente sta continuando la beta pubblica di Whatsapp per M1 ed M2, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine nelle scorse ore. Nel post Meta afferma che i test sono ancora nelle fasi preliminari e non spiega quando sarà disponibile per tutti la nuova release ottimizzata per gli Apple Silicon.